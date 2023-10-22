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«Севилья» выгнала со стадиона болельщика, оскорблявшего Винисиуса на расовой почве

«Севилья» выгнала со стадиона болельщика, оскорблявшего Винисиуса на расовой почве
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Болельщик «Севильи» был выведен с домашнего стадиона андалусийского клуба после того, как он позволил себе расистские оскорбления в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Севилья» спешит сообщить, что после обнаружения ксенофобского и расистского поведения со стороны болельщика на своей трибуне клуб установил его личность и удалил со стадиона, а также сообщил о нём в правоохранительные органы, которые дежурили на нашем стадионе. Кроме того, к болельщику будут применены строгие внутренние дисциплинарные санкции, и он будет немедленно исключен из числа сосьос клуба.

«Севилья» выступает против подобного и осуждает любое расистское и ксенофобское поведение, даже если оно происходит изолированно, как в этом случае, и демонстрирует свою лояльность и готовность к сотрудничеству с властями по искоренению взглядов, которые не отражают ценности фанатов «Севильи», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Инцидент произошёл вчера, 21 октября, во время матча Ла Лиги «Севилья» — «Реал» Мадрид (1:1).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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