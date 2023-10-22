«Урал» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 2:2, а во втором «Урал» дома победил «Сочи» — 1:0.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 11 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).