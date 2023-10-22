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«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород». Команды сыграют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Спартак» на выезде победил «Пари НН» со счётом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0. В текущем сезоне соперники встречались в Фонбет Кубке России. «Спартак» одержал две победы — 5:4 и 3:0.

«Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Спартак» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

Купить билет на матч «Спартак» – «Пари НН» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

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