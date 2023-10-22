Винисиус отреагировал на решение «Севильи» выгнать со стадиона фаната, оскорблявшего его

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал решение «Севильи» вывести с домашнего стадиона болельщика, оскорблявшего его на расистской почве.

«Благодарю «Севилью» за быстрое принятие решения и удаление со стадиона болельщика в ещё одном печальном эпизоде испанского футбола. К сожалению, у меня есть доступ к видеозаписи, на котором запечатлён другой акт расизма на матче минувшей субботы, на этот раз совершённый ребёнком. Как жаль, что его некому воспитывать. Я инвестирую значительные средства в образование в Бразилии для того, чтобы воспитывать граждан с разными взглядами.

Лицо сегодняшнего расиста, как и в других случаях, запечатлено на веб-сайтах. Я надеюсь, что испанские власти внесут свой вклад и изменят законодательство раз и навсегда. Эти люди также должны быть наказаны в уголовном порядке. Это было бы отличным первым шагом в подготовке к чемпионату мира 2030 года. Я здесь, чтобы помочь. Извините, что это звучит однообразно, но это уже 19-й случай», — приводит слова Винисиуса AS.

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