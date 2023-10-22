Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус отреагировал на решение «Севильи» выгнать со стадиона фаната, оскорблявшего его

Винисиус отреагировал на решение «Севильи» выгнать со стадиона фаната, оскорблявшего его
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал решение «Севильи» вывести с домашнего стадиона болельщика, оскорблявшего его на расистской почве.

«Благодарю «Севилью» за быстрое принятие решения и удаление со стадиона болельщика в ещё одном печальном эпизоде испанского футбола. К сожалению, у меня есть доступ к видеозаписи, на котором запечатлён другой акт расизма на матче минувшей субботы, на этот раз совершённый ребёнком. Как жаль, что его некому воспитывать. Я инвестирую значительные средства в образование в Бразилии для того, чтобы воспитывать граждан с разными взглядами.

Лицо сегодняшнего расиста, как и в других случаях, запечатлено на веб-сайтах. Я надеюсь, что испанские власти внесут свой вклад и изменят законодательство раз и навсегда. Эти люди также должны быть наказаны в уголовном порядке. Это было бы отличным первым шагом в подготовке к чемпионату мира 2030 года. Я здесь, чтобы помочь. Извините, что это звучит однообразно, но это уже 19-й случай», — приводит слова Винисиуса AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Севилья» выгнала со стадиона болельщика, оскорблявшего Винисиуса на расовой почве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android