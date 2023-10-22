Бекхэм — о сэре Чарльтоне: вечно благодарен человеку, в честь которого меня назвали

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм отреагировал на новость о смерти легенды клуба и всего английского футбола Бобби Чарльтона.

«Всё началось с сэра Бобби. Он стал причиной того, что у меня появилась возможность играть за «Манчестер Юнайтед»… Я буду вечно благодарен человеку, в честь которого меня назвали (полное имя Бекхэма — Дэвид Роберт Джозеф — Прим. «Чемпионата»), человеку, на которого я равнялся и который был героем для многих людей по всему миру, не только в Манчестере или в нашей стране, где он выиграл чемпионат мира в 1966 году… Настоящий джентльмен, семьянин и настоящий национальный герой… Сегодня не просто печальный день для «Манчестер Юнайтед» и Англии, это печальный день для всего футбола, чьим олицетворением был сэр Бобби… Наши мысли сейчас с леди Нормой, его дочерьми и внуками. Покойся с миром, сэр Бобби», — написал Бекхэм в своих социальных сетях.

Сэр Бобби Чарльтон считается одним из лучших футболистов в истории Англии. Он является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист является обладателем «Золотого мяча» 1966 года. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».