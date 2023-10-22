Ивич ответил на вопрос, как Галицкий относится к изменению стиля игры «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос, как президент клуба Сергей Галицкий относится к изменению стиля игры команды. Вчера, 21 октября, «Краснодар» в матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Балтикой» — 2:2.

«Как Галицкий относится к изменению стиля игры «Краснодара»? Как мы забили первый гол сегодня? Это не была комбинация? Некрасивая? Сколько голов мы забили к этому моменту в чемпионате? Что такое футбол, почему мы играем в футбол? Играем как профессионалы, верно? Футболисты — профессионалы, и мы — профессионалы. И они играют сегодня, как профессионалы — ради победы. Есть любительский футбол, где ты можешь играть как хочешь. Уличный футбол. Это уличный футбол — собраться поиграть, и неважно, кто победит.

Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол. Мне нравится играть в красивый футбол, но ради победы. Потому что если я не буду побеждать, то меня… «Пока-пока»… Верно?» — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.