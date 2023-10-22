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Игрок «Зенита» Коваленко: Ваня Сергеев — человек с большой буквы

Игрок «Зенита» Коваленко: Ваня Сергеев — человек с большой буквы
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20-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился мнением об одноклубнике Иване Сергееве.

«Сергеев очень здорово помог адаптироваться в «Зените». Сначала я всё-таки сильно стеснялся. А он меня, можно сказать, за ручку водил. На базу вместе с ним приезжал. Обедали за одним столом. А сейчас уже полностью освоился.

Очень рад, что у меня есть такой друг, как Ваня Сергеев. Это человек с большой буквы. Он и в футбольном плане для меня тот, на кого надо равняться.

Какой совет Сергеева в «Зените» пригодился больше всего? Больше работай, причём с полной самоотдачей. В «Зените» это ценят. И слушай, что говорит главный тренер. К слову, со временем, убедился, что Ваня был прав. А его советы позволили легче проскочить период адаптации», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

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