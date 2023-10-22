Защитник «Локомотива» Митай: рад, что наконец-то отыграл все 90 минут

Защитник «Локомотива» Марио Митай прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

«Я действительно очень рад, что у меня получилось помочь команде. И особенно рад, что после долгого перерыва наконец-то отыграл все 90 минут. Это была хорошая игра. Мы упустили несколько моментов, которые могли принести нам три очка. Но я доволен и тем, как мне удалось сыграть, и как наша команда провела матч. Мы смогли заработать одно очко.

Меня признали лучшим игроком дерби, что это значит для меня? На самом деле я удивился, когда услышал своё имя. Я действительно очень счастлив. Это значит, что я делаю что-то хорошее. Надеюсь, смогу ещё получить такую награду. Но выступление команды для меня гораздо важнее», — приводит слова Митая официальный сайт «Локомотива».