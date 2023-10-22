Игрок «Зенита» Коваленко: очень рад за самарцев, что они так стартовали

20-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко, ранее выступавший за «Крылья Советов», поделился мнением о своём бывшем клубе в преддверии очной встречи.

«Очень рад за самарцев, что они так стартовали. Хочется надеяться, что ребята продолжат в том же духе. Но только мы при этом должны выйти на свой пиковый уровень и обогнать их. Да, пока у «Зенита», возможно, не всё получалось в плане игровых моментов, но мы вернёмся на своё место.

Игорь Витальевич Осинькин говорил, что задача на сезон — набрать 30 очков. Сейчас у нас уже 21. А по игре они точно на своём месте. Мне нравится их футбол.

У Игоря Витальевича есть свой стиль. Но в прошлом сезоне, когда я был в «Крыльях», у нас не всё получалось. Было много новых игроков и [много] тех, кто ушёл. Приходилось заново нарабатывать связи. Те, кто тогда пришли, не всегда понимали свои функции. Но годик поработали с Осинькиным, поняли его идеи — и результат налицо. Хватит ли у самарцев сил на весь сезон? Если у них никого не заберут, то, думаю, хватит», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».