Коваленко: меня много подкалывают в «Зените»? В «Крыльях» тоже много подкалывали

20-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко, ранее выступавший за «Крылья Советов», рассказал, что его подкалывали в обоих клубах.

«Меня много подкалывают в «Зените»? В «Крыльях» тоже много подкалывали, везде, так что абсолютно нормально (смеётся). Больше всех в этом смысле в «Зените» от Алексея Сутормина достаётся? Похоже, что да (улыбается). В ответ, конечно, не могу его подколоть. Вы смеётесь? Человек четыре раза подряд чемпион страны. Что я ему на это скажу?

Было дело, Пушкиным из-за причёски называли. Но где именно, уже не вспомню», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

Сегодня, 22 октября, «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)».