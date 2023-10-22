Коваленко: меня много подкалывают в «Зените»? В «Крыльях» тоже много подкалывали

20-летний полузащитник «Зенита» Александр Коваленко, ранее выступавший за «Крылья Советов», рассказал, что его подкалывали в обоих клубах.
«Меня много подкалывают в «Зените»? В «Крыльях» тоже много подкалывали, везде, так что абсолютно нормально (смеётся). Больше всех в этом смысле в «Зените» от Алексея Сутормина достаётся? Похоже, что да (улыбается). В ответ, конечно, не могу его подколоть. Вы смеётесь? Человек четыре раза подряд чемпион страны. Что я ему на это скажу?
Было дело, Пушкиным из-за причёски называли. Но где именно, уже не вспомню», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».
Сегодня, 22 октября, «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)».
- 22 октября 2023
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