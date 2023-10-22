Тренер «Челси» Почеттино: слова благодарности для Марка Кукурельи, он заслужил это

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил благодарность защитнику лондонского клуба Марку Кукурельи после минувшего матча АПЛ «синих» с «Арсеналом» (2:2).

«Слова благодарности для Марка Кукурельи. Он действительно заслужил это. Марк очень хорошо тренируется, он крайне здорово играл против такого качественного игрока, как Сака. Он много работает и запомните: он в состоянии полноценно сыграть на правом фланге», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи, что Кукурелья мог покинуть «Челси» в минувшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний защитник принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.