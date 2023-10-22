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«Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Шеттине.

«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 2:2, а во втором «Урал» дома победил «Сочи» — 1:0.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 11 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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