Данил Пруцев: возможно, не все правильно настраиваются на игры с «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало игры — в 14:00 мск.

«Почти все команды проводят ротацию в зависимости от турнира, поэтому отличия от кубковых матчей, вероятно, будут. Да и наш соперник за два матча уже успел с нами познакомиться. В домашней игре Кубка мы отлично начали, а потом потеряли концентрацию. Хорошо, что в итоге победили, хотя счет получился необычным — 5:4. Кстати, когда быстро забили три мяча в домашнем дерби с «Динамо» в Кубке, фокусировались на мысли о том, что нужно играть максимально аккуратно и не допускать прежних ошибок.

«Нижний» мы победили дважды, но при этом не скажу, что выездной матч сложился легко, несмотря на итоговый счёт 3:0. Рад, что в обеих играх мне удалось отличиться результативными действиями: дома забил, на выезде — проассистировал. На последних минутах в Нижнем Новгороде после отскока мяч отлетел ко мне, и я услышал крики: «Выбивай!» Но я увидел, что Квинси убегает один, и решил направить мяч в его сторону. Ну а дальше — мастерство Промеса!

Удивляет ли высокая позиция «Пари НН» в таблице? В целом сейчас лидерские строчки в турнирной таблице выглядят непривычно. Болельщикам, наверное, хочется, чтобы в РПЛ был новый чемпион. Надеюсь, им станет «Спартак»!

Что касается ближайшего соперника, то думаю, что команда адаптировалась к тренеру и его требованиям. Плюс, возможно, не все правильно настраиваются на игры с «Нижним», поэтому и получается забирать очки», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

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