«Спартак» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 22 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Спартак» на выезде победил «Пари НН» со счётом 2:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 0:0. В текущем сезоне соперники встречались в Фонбет Кубке России. «Спартак» одержал две победы — 5:4 и 3:0.

«Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Спартак» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков.

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