Евгений Ловчев высказался на тему конфликта Абаскаля с Соболевым

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением на тему конфликта главного тренера клуба Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым.

«На мой взгляд, исходя из того, что я прочитал на сайтах и услышал в пересказах — это продолжение истории о том, что Абаскаль поплыл, а рядом не оказалось человека мудрого и опытного, который бы поправил. Соболев — основной игрок команды, который выиграл конкуренцию у тех, кто в итоге был отдан в аренду. Он основной нападающий, и я так понимаю, что игровые требования Абаскаля он выполняет, а сейчас, как понимаю, есть риски, что он не выйдет на Нижний.

Внутри команды что-то происходит, чего мы пока не знаем. То, что стало отражаться на результате. Видно, что нет мудрого человека, который бы в эти ситуации вмешивался, не роняя ни авторитет тренера, ни самолюбие игроков.

Результат в основе всегда. В том, что Соболев куда-то не пришёл, на завтрак, если это правда, или на командное мероприятие — ничего трагичного нет. Но когда всё это в итоге привело к публичному скандалу, потому что игрока отстранили от тренировок по принципу «я начальник — ты дурак» — это в «Спартаке» ни к чему хорошему во все времена не приводило.

Слишком много стало недоговорок, а по итогу страдает результат. Должен найтись кто-то авторитетный, мудрый человек, который всё это направит в нужное русло и успокоит», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард был временно отстранён от тренировок за то, что трижды опоздал на командный завтрак.

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