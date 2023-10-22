Игрок «Локо» Митай: сказал тренеру, что выйду на любую позицию, куда вы меня поставите

Футболист «Локомотива» Марио Митай высказался об игре на позиции опорного полузащитника в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

«Что для меня действительно важно — это выходить и играть. И действовать на той позиции, где я буду нужен команде. Конечно, это не на 100 процентов моё амплуа, но я хорошо понимаю, что от меня в этом случае требуется. Но, как я и говорил раньше, если команда нуждается во мне именно на этой позиции, то я буду на ней играть.

Был ли удивлён, когда узнал, что буду играть в полузащите? Нет. В тот момент, когда тренер сказал мне об этом, я подумал: «Окей». Это дерби, может, и был небольшой риск. Но я сказал ему, что полностью уверен в своих силах, потому что я провёл два матча за национальную команду по 90 минут, мы оба выиграли, поэтому я выйду на любую позицию, куда вы меня поставите (улыбается).

Было ли это тяжело физически — отыграть столько после большого перерыва? Нет, те две полные игры за сборную наоборот помогли мне сохранить мою физическую форму. Это было хорошо (улыбается)», — приводит слова Митая официальный сайт «Локомотива».