Игрок «Спартака» Пруцев высказался о смене позиции на поле при Абаскале

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал об изменении позиции на поле при работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«С приходом Гильермо Абаскаля моя позиция на поле изменилась: вместо «шестёрки» стал играть «восьмёрку»? У нас был большой разговор в самом начале, поэтому на привычной позиции опорника я появлялся только в особых случаях — например, при травмах кого-то из ребят.

У каждого амплуа есть свои плюсы: когда играешь «шестёрку», то чаще оказываешься на мяче, а когда «восьмёрку» — больше создаёшь в атаке.

При смене позиции улучшилась результативность? Да, в Самаре в роли опорника у меня была всего одна голевая передача. А сейчас уже и несколько мячей удалось забить. В «Спартаке» всё вверх пошло! Самым любимым результативным действием стал гол в Кубке с «Локо». С левой ноги, из-за штрафной… Кстати, за всю карьеру у меня был один похожий мяч в товарищеском матче, забитый с этой же позиции — и тоже нерабочей ногой. Если вспомнить ФНЛ, у меня многие голы почему-то именно с левой», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».