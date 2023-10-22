«Енисей» победил «Сокол» в матче Первой лиги, команды забили восемь мячей

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко (Белореченск). «Енисей» одержал победу со счётом 5:3.

В начале встречи нападающий «Енисея» Андрей Окладников забил два мяча, отличившись на 13-й и 18-й минутах. На 32-й минуте защитник хозяев Александр Масловский довёл счёт до разгромного. Через три минуты полузащитник Александр Ломакин забил четвёртый мяч «Енисея». В концовке первого тайма форвард гостей Данила Ежков отыграл один гол. На 57-й минуте Окладников оформил хет-трик. В дальнейшем в составе «Сокола» отличился Владлен Бабаев, а Ежков оформил дубль.

«Сокол» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 15 матчей. «Енисей» находится на 12-й строчке, заработав 18 очков. Лидирует «Алания» (28).