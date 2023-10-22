Наставник «Сочи» Точилин: надеюсь, что чёрная полоса прервётся в ближайшем матче

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ с «Уралом» и ответил на вопросы о стартовом составе на игру с екатеринбуржцами.

«Мы всё‑таки сами виноваты, что не добираем очки — совершаем необязательные ошибки. Нам очень тяжело даются забитые мячи, хотя моменты имеем. Должны прибавлять. Надеюсь, что чёрная полоса прервётся в ближайшем матче.

Гойло в старте? У нас есть два вратаря, которые одинаковы по уровню. Сейчас тренерский штаб даёт Гойло проявить себя. Ничего сверхъестественного нет. Дркушич и Кравцов вернулись в старт? Одни футболисты заходят, другие вылетают по травме. Пока не можем выйти в оптимальном составе. Готовились по намеченному плану, надеюсь, что удалось решить проблемы, которые у нас были. Надеюсь, что поработали правильно», — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».