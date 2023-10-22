«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Мастерным

Воронежский «Факел» продлил контракт с защитником Владиславом Мастерным. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Игрок выступает за наш клуб с 2019 года. На его счету уже 130 матчей в футболке «Факела»! Дальше – больше, Влад!» — написано в заявлении воронежского клуба.

Срок нового контракта с футболистом не сообщается.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Владислав Мастерной провёл девять матчей. Также на счету защитника четыре игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Сергея Ташуева набрала 12 очков после 12 матчей. Лидирует «Краснодар» — 28 очков. В ближайшем туре РПЛ «Факел» встретится со «Спартаком» 28 октября.