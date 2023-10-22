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Грэм Поттер может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения тен Хага

Бывший тренер «Челси» Грэм Поттер имеет большие шансы стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» в случае, если британский миллиардер Джим Рэтклифф всё-таки приобретёт 25 % акций клуба и уволит нынешнего наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Дэйв Брейлсфорд — лучший друг Рэтклиффа, а также спортивный директор фонда, владеющего «Ниццей», является огромным поклонником тренерского таланта Поттера и поэтому будет лоббировать кандидатуру именно английского специалиста на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее Брейлсфорд уже приглашал Поттера стать главным тренером «Ниццы».

После девяти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 15 очков и на текущий момент занимает восьмую строчку в турнирной таблице.