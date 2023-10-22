«Урал» — «Сочи»: Кравцов открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Сочи» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте отличился полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. Он пробил в нижний угол ворот Ильи Помазуна из-за пределов штрафной. Мяч влетел в сетку от штанги.
«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 11 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).
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