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«Урал» — «Сочи»: гости забили второй мяч за две минуты

«Урал» — «Сочи»: гости забили второй мяч за две минуты
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Сочи» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
1 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Кравцов – 15'     0:2 Бурмистров – 17'     0:3 Крамарич – 34'     1:3 Егорычев – 38'    

На 17-й минуте забитым мячом отметился нападающий гостей Никита Бурмистров.

Ранее, на 15-й минуте, отличился полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов. Он пробил в нижний угол ворот Ильи Помазуна из-за пределов штрафной. Мяч влетел в сетку от штанги.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 11 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав шесть очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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