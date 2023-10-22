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Гвардиола — об игроке «Сити» Доку: Жереми проведёт много лет в этом клубе, поверьте мне

Гвардиола — об игроке «Сити» Доку: Жереми проведёт много лет в этом клубе, поверьте мне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о вингере «горожан» Жереми Доку.

«Это только начало многих лет Жереми в клубе, поверьте мне. Он — исключительный вингер. Он прошёл до боковой линии поля и забил наш первый гол. Он совершил много действий. Я очень доволен его влиянием с тех пор, как он пришёл в клуб», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Доку перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» минувшим летом. В нынешнем сезоне в составе «горожан» 21-летний бельгиец принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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