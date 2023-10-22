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«Зенит» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

«Зенит» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» дважды разгромил «Крылья Советов»: в матче первого круга со счётом 3:0, а во втором круге — 5:1. В этом сезоне команды встречались в матче Фонбет Кубка России. «Зенит» одержал победу на выезде — 1:0.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 11 матчей. «Зенит» находится на четвёртой строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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