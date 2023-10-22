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Экс-футболист «Севильи»: Винисиус сам провоцирует болельщиков и не может быть оправдан

Экс-футболист «Севильи»: Винисиус сам провоцирует болельщиков и не может быть оправдан
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Бывший футболист «Севильи» Антонио Рамиро Перез прокомментировал ситуацию с тем, что в минувшем матче Ла Лиги, в котором андалусийский клуб играл с мадридским «Реалом» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (1:1), местный болельщик оскорблял вингер «сливочных» Винисиуса Жуниора на почве расизма.

«Мы не должны присуждать Винисиусу Нобелевскую премию мира. Есть ли у него полная свобода в том, что он делает? С этим тоже не стоит мириться. В Мадриде ошибаются, если думают, что он защищает себя таким образом. Это правда, что есть определённое поведение болельщиков в отношении Винисиуса, которому нет оправдания и которое достойно порицания, но и ему не стоит присуждать премию мира. Как насчёт его поведения? Он также провоцирует, разговаривая с болельщиками. Винисиус не может быть оправдан во всём», — приводит слова Переза Mundo Deportivo.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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