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В «Спартаке» высказались об информации о разном отношении Абаскаля к русским и легионерам

В «Спартаке» высказались об информации о разном отношении Абаскаля к русским и легионерам
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о разном отношении главного тренера клуба Гильермо Абаскаля к русским и легионерам.

«Давайте я задам вам встречный вопрос. Отъезд из «Спартака» Шамара Николсона и Кейта Бальде — это хорошее или особое отношение к легионерам? Конечно, нет. Отношение ко всем одинаковое», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 22 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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