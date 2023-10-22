«Помним, значит, живы». В «Спартаке» высказались о годовщине давки в «Лужниках»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о посещении командой «Лужников» в дату годовщины давки на стадионе в 1982 году.

«20 числа команда полным составом приехала в «Лужники» почтить память жертв той страшной трагедии — русские, легионеры и тренерский штаб. На следующий день сотрудники «Спартака» приняли участие в Кубке памяти. Это ежегодное событие проходит в Сокольниках на полях нашей академии. Вчера было больше 60 команд. Здорово, что такая традиция живёт. Мы помним, значит, живы. Сегодня игра начнётся с минуты молчания», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 22 октября, «Спартак» встретится с «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 мск.