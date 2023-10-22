Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» сообщили, что все сборники вернулись в расположение команды

В «Спартаке» сообщили, что все сборники вернулись в расположение команды
Комментарии

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что все футболисты московской команды, которые ранее были вызваны в национальную команду России, вернулись в расположение красно-белых.

«Все сборники вернулись. Все в хорошем настроении, готовы, всё нормально», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 22 октября, состоится матч, в котором «Спартак» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 мск. «Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Спартак» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

Материалы по теме
В «Спартаке» объяснили отсутствие Чернова и Зобнина в заявке на матч с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android