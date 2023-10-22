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«Спартак» сыграет с «Пари НН» в специальной форме с Доброшрифтом

«Спартак» сыграет с «Пари НН» в специальной форме с Доброшрифтом
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб сыграет в специальной форме с Доброшрифтом в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Сегодня футболисты выйдут в необычных футболках — номера и фамилии будут выполнены доброшрифтом, который создали дети с диагнозом ДЦП. Считаем, что это очень важно, об этом важно говорить. После матча футболки будут проданы на аукционе, а все средства пойдут на благотворительность», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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