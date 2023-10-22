«Спартак» сыграет с «Пари НН» в специальной форме с Доброшрифтом

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб сыграет в специальной форме с Доброшрифтом в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН».
«Сегодня футболисты выйдут в необычных футболках — номера и фамилии будут выполнены доброшрифтом, который создали дети с диагнозом ДЦП. Считаем, что это очень важно, об этом важно говорить. После матча футболки будут проданы на аукционе, а все средства пойдут на благотворительность», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 22 октября 2023
-
14:41
-
14:29
-
14:29
-
14:28
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:24
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:16
-
13:15
-
13:06
-
12:53
-
12:52
-
12:48
-
12:40
-
12:39
-
12:36
-
12:34
-
12:23
-
12:20
-
12:20
-
12:18
-
12:13
-
12:08
-
11:57