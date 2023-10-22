В «Спартаке» сообщили, что заплатят штраф за боллбоя, толкнувшего Гаича в дерби с ЦСКА

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по ситуации с болбоем «Открытие Банк Арены». Напомним, болбой во время матча «Спартак» — ЦСКА толкнул защитника армейцев Милана Гаича и помешал ему ввести мяч из аута. Встреча завершилась вничью — 2:2.

«КДК присудил штраф. Закон есть закон — штраф мы заплатим», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 22 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встретится с «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.