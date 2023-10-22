Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Иногда лучше молчать». Тренер «Баварии» Тухель заявил, что устал от вопросов о политике

«Иногда лучше молчать». Тренер «Баварии» Тухель заявил, что устал от вопросов о политике
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, бывают ли моменты, когда немецкому специалисту хочется осуществлять тренерскую деятельность, не комментируя посторонние темы, как в случае с защитником мюнхенцев Нуссайрем Мазрауи, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем.

«Подобных моментов в последние годы было много. Спорт отражает общество и наоборот. Футбол также в некоторой степени отражает общество. Вот почему часто спрашивают о вещах, в которых ты не являешься экспертом. Иногда лучше молчать, особенно, когда у тебя не более половины нужных знаний. Так я поступаю в отношении этого геополитического конфликта. Но таково положение дел: мы играем на самом высоком уровне, и спорт смешивается с обществом, культурой и политическими темами», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Тренер «Баварии» Тухель высказался об отстранении Мазрауи из-за поддержки Палестины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android