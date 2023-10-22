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Урал — Сочи 1:4, результат матча 12-го тура РПЛ 22 октября 2023 года

«Сочи» на выезде разгромил «Урал» в матче 12-го тура РПЛ
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Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Сочи» одержал победу со счётом 4:1.

В первом тайме в составе «Сочи» отличились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров и Мартин Крамарич. На 38-й минуте Андрей Егорычев отыграл один мяч «Урала». На 88-й минуте окончательный счёт установил Иван Игнатьев, реализовав пенальти — 4:1.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 12 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Кравцов – 15'     0:2 Бурмистров – 17'     0:3 Крамарич – 34'     1:3 Егорычев – 38'     1:4 И. Игнатьев – 88'    
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