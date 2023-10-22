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«Сочи» на выезде разгромил «Урал» в матче 12-го тура РПЛ

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Сочи» одержал победу со счётом 4:1.

В первом тайме в составе «Сочи» отличились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров и Мартин Крамарич. На 38-й минуте Андрей Егорычев отыграл один мяч «Урала». На 88-й минуте окончательный счёт установил Иван Игнатьев, реализовав пенальти — 4:1.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 12 матчей. «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).