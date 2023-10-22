«Ты вновь доказал, что ты номер один». Ильзат Ахметов поздравил Махачева с победой

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Ильзат Ахметов поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294, который прошёл вчера, 21 октября.

«Ислам, поздравляю тебя с уверенной победой. Ты вновь доказал, что ты номер один, чемпион. Так держать, дальнейших побед. Мы болеем за тебя», — сказал Ахметов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Махачев завершил бой с Волкановски в первом раунде, нокаутировав своего соперника. При этом вместо австралийца изначально должен был драться бразилец Чарльз Оливейра, который незадолго до поединка получил травму.

Отметим, что после победы над Волкановски Ислам Махачев установил уникальный рекорд в UFC.