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Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с Александром Соболевым

Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с Александром Соболевым
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о конфликте с нападающим красно-белых Александром Соболевым. Футболист остался в запасе команды на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Встреча началась сегодня, 22 октября, в 14:00 мск. Счёт не открыт — 0:0.

«Присутствие Соболева в заявке значит, что конфликт улажен? Это тема для невежд, для тех, кто не в курсе. Если вы не знаете информацию, тех, кто пытается её распространять, делать какие‑то домыслы — это не так. Есть футбол, есть то, как футболисты играют на поле. Есть уважение. Всё», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева от тренировок с командой.

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