Экс-президент «Барселоны»: мы ещё поговорим об этике, например, о Ди Стефано и Фигу

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался об обвинениях в сторону других руководителей каталонского клуба по «делу Негрейры».

«Барселона» не совершала никаких нарушений. Вы должны доверять правосудию, и именно оно должно принять решение. Те, кто нас любит, сделали шаг вперёд и уже осудили нас. Однажды мы поговорим об этике, но прошлого. Например, о Ди Стефано, о Фигу», — приводит слова Гаспара Marca.

Напомним, ранее стало известно, что испанский суд присвоил нынешнему президенту «Барселоны» Жоану Лапорту статус обвиняемого по делу бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры.

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