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«Это только первая ступенька». Тренер «Сочи» Точилин — о победе в игре с «Уралом»

«Это только первая ступенька». Тренер «Сочи» Точилин — о победе в игре с «Уралом»
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал победу в матче 12‑го тура чемпионата России с «Уралом» (4:1).

«Для нас это долгожданная победа, очень важная во всех аспектах. Ребята заждались. Мы очень рады, но понимаем, что это только первая ступенька. Нам ещё много таких ступенек нужно пройти, чтобы дойти до окончательного пути, который даёт нам право претендовать на большее, чем мы имеем на текущий момент.

Старались действовать агрессивно, понимали, во что будет играть «Урал». У нас получилось. Главное, что мы забили и выиграли. Надеюсь, что этот импульс передастся на следующие матчи», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

В составе «Сочи» отличились Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров, Мартин Крамарич и Иван Игнатьев (с пенальти). За «Урал» забил Андрей Егорычев.

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