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«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

«Зенит» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Салтыков, Иванисеня, Гарре, Рахманович.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 11 матчей. «Зенит» находится на четвёртой строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

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