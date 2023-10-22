Хавбек «Сочи» Кравцов рассказал о видео, которое показали игрокам перед матчем с «Уралом»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился эмоциями от победы над екатеринбургским «Уралом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги и рассказал о трогательном видео, которое показали сочинцам перед игрой.

«Эмоции только положительные. Долго готовились к этой игре и наконец-то победили. У нас было специальное видео перед матчем, оно нас зарядило, мы вышли и рвали. Что на этом видео? Наши друзья, семья, родители, дети, жёны. Было очень трогательно. «Сочи» есть над чем работать, второй тайм получился скомканным», — сказал Кравцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Сочи» одержал победу над екатеринбуржцами со счётом 4:1. Кирилл Кравцов отметился забитым мячом на 15-й минуте матча и был признан лучшим игроком встречи.