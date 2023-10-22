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«Зачем ему уходить?». Маттеус посоветовал Зане не уходить из «Баварии»

«Зачем ему уходить?». Маттеус посоветовал Зане не уходить из «Баварии»
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказал мнение по поводу дальнейшей карьеры вингера мюнхенского клуба Лероя Зане.

«Он многое пережил в течение своей карьеры, выступая за «Манчестер Сити», а также добившись значительных успехов в «Шальке». На данный момент он играет в одном из величайших клубов мира, и если он чувствует себя удовлетворённым, то зачем ему уходить?», — приводит слова Маттеуса Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» готов заплатить за 27-летнего футболиста больше £ 80 млн (приблизительно € 93 млн). Также есть данные, что в приобретении Зане заинтересован мадридский «Реал». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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