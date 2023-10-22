«Монако» — «Метц»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 18:05
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В матче 9-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «Метц». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Фонвьейе (Монако). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Начало игры — в 18:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1 . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Метц
Метц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее команды встречались в сезоне-2021/2022 чемпионата Франции. «Монако» тогда одержал победы со счётом 4:0 и 2:1. В прошлом туре «Монако» обыграл «Реймс» (3:1), а «Метц» уступил «Ницце» (0:1).
«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Метц» находится на 15-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Ницца» (19).
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