Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Метц»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 18:05

«Монако» — «Метц»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 18:05
Комментарии

В матче 9-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «Метц». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Фонвьейе (Монако). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Начало игры — в 18:05 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
Не начался
Метц
Метц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее команды встречались в сезоне-2021/2022 чемпионата Франции. «Монако» тогда одержал победы со счётом 4:0 и 2:1. В прошлом туре «Монако» обыграл «Реймс» (3:1), а «Метц» уступил «Ницце» (0:1).

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Метц» находится на 15-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Ницца» (19).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android