«Спартак» — «Пари НН»: хозяева открыли счёт в матче 12-го тура РПЛ

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проводится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й минуте Данил Пруцев открыл счёт и вывел спартаковцев вперёд. У красно-белых получилась быстрая атака с ходу: Медина сделал передачу под забегание Денисова, тот уже от края штрафной прострелил в центр, откуда Пруцев нанёс удар в касание мимо Нигматуллина — и мяч от ноги страховавшего вратаря Каккоева залетел в сетку ворот. Счёт стал 1:0 в пользу красно-белых.

«Пари НН» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Спартак» находится на восьмой строчке, также заработав 17 очков.