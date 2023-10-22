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«Рома» в большинстве победила «Монцу» благодаря голу Эль-Шаарави на 90-й минуте

«Рома» в большинстве победила «Монцу» благодаря голу Эль-Шаарави на 90-й минуте
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Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Монца». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Роме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Луиджи Росси. «Рома» одержала победу со счётом 1:0.

На 41-й минуте вторую желтую карточку получил и был удалён защитник «Монцы» Данило Д'Амброзио. Победу «Роме» на 90-й минуте принёс нападающий Стефан Эль-Шаарави.

«Рома» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после девяти матчей. «Монца» находится на 11-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (22).

В следующем туре «Монца» встретится с «Удинезе», а «Рома» сыграет с «Интером». Оба матча состоятся 29 октября.

Италия - Серия А . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Монца
Монца
1:0 Эль-Шаарави – 90'    
Удаления: нет / Д'Амброзио – 41'
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