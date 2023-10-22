«Ростов» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 22 октября, состоится встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках чемпионата России по футболу. Оба раза ростовчане были сильнее — 2:1 и 3:2.

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» находится на предпоследней, 15-й позиции турнирной таблицы, набрав 10 очков после 11 проведённых матчей. «Ахмат» располагается на 11-й строчке, у подопечных Мирослава Ромащенко 12 очков.