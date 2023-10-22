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«Ростов» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Ростов» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 22 октября, состоится встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Матч пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках чемпионата России по футболу. Оба раза ростовчане были сильнее — 2:1 и 3:2.

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» находится на предпоследней, 15-й позиции турнирной таблицы, набрав 10 очков после 11 проведённых матчей. «Ахмат» располагается на 11-й строчке, у подопечных Мирослава Ромащенко 12 очков.

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