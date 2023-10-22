Кейн — о своей результативности: надо отдать должное ребятам, которые меня поддерживают

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал свою высокую результативность за клуб на старте сезона.

«Я рад, что у меня всё идёт так хорошо. Но нужно отдать должное партнёрам по команде, которые так здорово меня поддерживают. Это действительно великолепное чувство», — приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Мяч в ворота «Майнца», который Кейн забил вчера, 21 октября, в игре Бундеслиги (1:3), стал десятым голом английского нападающего за мюнхенский клуб. Всего у Кейна 15 (10+5) очков по системе «гол+пас» в 11 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Он лучший в команде по этим показателям в текущем сезоне.

Напомним, Кейн выступает за «Бавария» с лета этого года. В прошлом сезоне форвард провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.