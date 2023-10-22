«Спартак» сыграл «на ноль» в четырёх из последних пяти домашних матчей в РПЛ

«Спартак» сыграл «на ноль» в четырёх из последних пяти домашних матчей в РПЛ, с начала 2023 года красно-белые проиграли лишь один из 16 домашних матчей. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, сегодня, 22 октября, «Спартак» одержал победу со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород».

Первый мяч был забит на 41-й минуте, когда полузащитник красно-белых Данил Пруцев отличился с передачи защитника Даниила Денисова. В компенсированное время второго тайма защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+7-й минуте Кристофер Мартинс установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей. Нижегородцы располагаются на восьмой позиции, у подопечных Сергея Юрана 17 очков.