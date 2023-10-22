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Семак объяснил, почему Кержаков и Караваев остались в запасе «Зенита» на матч с «Крыльями»

Семак объяснил, почему Кержаков и Караваев остались в запасе «Зенита» на матч с «Крыльями»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 22 октября. Начало игры — в 16:30 мск.

«У Караваева всё хорошо. Он физически готов. Это решение связано с формированием состава. Миша Кержаков ещё не готов на 100 процентов. Только начинает тренироваться в общей группе. Денис Адамов сыграл «на ноль» в последнем матче, мы его выиграли. Поэтому сделали выбор в его пользу.

Почему решили отойти от привычной схемы и сыграть в четыре защитника? Мы и последний матч играли так. И сыграли достаточно надёжно. Поэтому выбрали такую схему.

Самое опасное у «Крыльев» — стандартны и быстрые атаки? Те же Гарре и Салтыков хорошо обыгрывают один в один. Нам нужно надёжно сыграть в обороне. Не выключаться. Быстро переключаться на оборону», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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