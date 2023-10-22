Юран объяснил причину поражения «Пари НН» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2). В составе красно-белых отличились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Не справились с давлением. Проблема, когда команда «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, присутствуют тиски внутри. Заостряли внимание, что надо справиться с этим, а физически готовы. Как только выездные игры с такими клубами, не можем справиться. Второй тайм с натяжкой можно занести в плюс, а первый тайм провалили. Мамаду Майга не играл, так как на жёлтых карточках», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).