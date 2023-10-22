Абаскаль объяснил, почему заменил Квинси Промеса в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал замену нападающего Квинси Промеса в перерыве матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0). В составе красно-белых отличились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Он почувствовал что-то во время матча и попросил нас замену. Квинси не мог ускоряться. Что именно, мы посмотрим завтра», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).