Абаскаль ответил, чего не хватает «Спартаку», чтобы показывать агрессивный футбол

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, чего не хватает клубу, чтобы показывать агрессивный футбол.

«Чего не хватает, чтобы показывать такой агрессивный футбол? Это процесс. В футболе работает именно так. Мы особенно в этом прибавили две последние недели. Думаю, команда поняла наш посыл, который у меня к ним был. Мы внесли определённые корректировки. Сегодня всё сработало», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 22 октября, «Спартак» одержал победу со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород».

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей.