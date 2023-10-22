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Абаскаль ответил, чего не хватает «Спартаку», чтобы показывать агрессивный футбол

Абаскаль ответил, чего не хватает «Спартаку», чтобы показывать агрессивный футбол
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, чего не хватает клубу, чтобы показывать агрессивный футбол.

«Чего не хватает, чтобы показывать такой агрессивный футбол? Это процесс. В футболе работает именно так. Мы особенно в этом прибавили две последние недели. Думаю, команда поняла наш посыл, который у меня к ним был. Мы внесли определённые корректировки. Сегодня всё сработало», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 22 октября, «Спартак» одержал победу со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с клубом «Пари Нижний Новгород».

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 12 проведённых матчей.

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